"Me acaban de asustar" Aida Victoria dejó perplejos a sus seguidores

Aida Victoria Merlano impactó en las últimas horas a los internuatas, al relatar con su rostro sorprendido que la acababan de asustar en su apartamento, del que varias veces ha asegurado tener experiencias paranormales.

Esta vez, fue mientras se preparaba para una sesión fotográfica, que vivió un gran sustodentro de su apartamento, según ella, pudo ser por la clase de fotos que quiso hacer, que vivió este desafortunado momento.

"Me acaban de asustar, me voy a transformar, porque claro, es que eso me pasó cuando yo andaba zorreando, por andar en la vagabuendería, me estaba haciendo unas foticos así como en ropita anterior y me asustaron...", relató entre risas y sorpresas la tambipen empresaria.