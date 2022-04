“Yo soy como Diomedes”, Aida Victoria Merlano sobre sus relaciones sentimentales

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras más transparentes al momento de hablar sobre su vida sexual, sentimental o amorosa. Pues como lo ha dejado claro en diversas ocasiones, la joven no teme mostrarse tal cual es.

En esta ocasión la influenciadora realizó una de sus habituales dinámicas de preguntas a través de su cuenta oficial de Instagram para hablar con sus seguidores sobre los diferentes temas que sean de su interés.

Una de las preguntas que recibió Aida fue sobre el por qué se enamoraba tan rápido, a lo que ella respondió entre risas coqueta que ella era como Diomedes, contenta y enamorada.

“Porque yo soy como Diomedes. Yo soy contenta y enamorada. A mí me encanta que me escriban un mensaje, que a mí me dé cosquillas en el estómago. Que yo me desespere por verte. Porque yo no sirvo como que pa’ cog** con alguien, porque solo me gusta. No, yo tengo que cog** enamorada. Entonces nada, yo me enamoro de todos”, fue la respuesta de Aida a esta pregunta.