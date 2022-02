Aida Victoria Merlano contó anécdota que le impidió cumplir un sueño

Aida Victoria Merlano recientemente asombró, divirtió y también causó mal genio entre sus fans al haberles contado una anécdota cuando viajó a la capital para comprar una camioneta que le había encantado.

La mujer que en más de una ocasión, ha recibido algunos señalamientos por las acciones de su mamá, confesó lo que había sucedido y también mostró la reacción que tuvo al no poder adquirir uno de sus mayores anhelos.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que la colombiana se desahogó y dijo que cuando ya se había decidido a comprar la camioneta que le había gustado, el dueño del vehículo se retractó de vendérsela por las acciones que cometió su mamá.

Por lo cual, la famosa en medio de lo sucedido, decidió tomar el lado divertido de lo que le había pasado e indicó a manera de chiste que le había dicho a la persona que le vendiera el activo, pues ella era adoptada y que prometía que no iba a prestarle el carro a su progenitora.

“Yo viajé a Bogotá solamente a ver esa camioneta, era la camioneta de mis sueños a encontré en cuatro mil kilometros y dije aquí fue, la vi, me enamoré y llamé a mi gerente y le dije ponte en contacto con este hombre y cierren este negocio. Resulta que el tipo le dice a mi gerente que él no puede venderme la camioneta porque su ética de ciudadano ejemplar no le permite venderle la camioneta a una persona que es hija de alguien que está involucrada en tantos señalamientos”, indicó.

Por lo que respondió de forma jocosa:

“¿Qué? ¿Que mi mamá qué? Le voy a aclarar una cosita: número uno, yo soy adoptada y número 2, yo con esa señora ni me hablo…(risas) obvio no le dije eso. Le dije señor, véndame la camioneta, mis ingresos son de fuentes confiables y se lo juro que yo ni se la presto a mi mamá, igual ella está en Venezuela, tampoco es que la quiera manejar…Véndame mi m”·$%, no me la vendió”, finalizó.