Aida Victoria Merlano confesó las operaciones estéticas que se ha realizado

La influenciadora barranquillera Aida Victoria Merlano nuevamente está en el centro de atención por sus más recientes confesiones en las que habló sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para mejorar su apariencia física.

Aida es una de las influenciadoras que mayor interacción tiene con sus seguidores por lo que es habitual que conteste algunas de sus preguntas por medio de la caja de preguntas en la red social de Instagram.

Allí, un seguidor aprovechó para preguntar "¿tienes algo del cuerpo operado?" Ante la pregunta, Aida respondió muy orgullosa que solamente se ha intervenido estéticamente los senos, hace casi 5 años.

“Me han preguntado mucho por eso, yo sólo tengo los senos o sea yo no tengo marcación abdominal, ni tengo cola ni nada. Por eso, obviamente cuando me adelgazo se me va la nalga, por eso se me marca más el abdomen, pero no, solamente tengo los senos”, fueron las palabras de la barranquillera.