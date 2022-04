Aida Victoria Merlano compartió su experiencia en Venezuela

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se encuentra desde hace varios días de visita en Venezuela por razones familiares, pues tras dos años separadas, la influenciadora logró visitar a su madre quien se encuentra privada de la libertad en este país.

Te puede interesar: “Yo soy como Diomedes”, Aida Victoria Merlano sobre sus relaciones sentimentales

Aida Victoria aprovechó su visita a este país para despejar su mente y conocer un poco más de él, y durante su estadía evidenció que la imagen de los venezolanos que migran ha sido completamente estigmatizada, pues según su experiencia, los habitantes del lugar son personas amables y serviciales.

“Hay cierto estigma entorno a los venezolanos que migran, que me parece inmerecido, porque a ver, gente mala hay en toda parte. Gente buena también hay en todas partes. Pero hay algo que yo he notado, que me parece el común denominador del venezolano, ahora que yo como extranjera pues estoy pisando esta tierra, el venezolano es sumamente cordial, o sea, una cosa que me tiene sorprendida”, inicia contando la influenciadora.

Aida destacó que las personas de este país son sumamente serviciales y muy correctas, pues varias experiencias que ha vivido en este corto tiempo que ha estado allí se lo han demostrado.

ANÉCDOTAS DE AIDA VICTORIA MERLANO EN VENEZUELA

La creadora de contenido compartió tres anécdotas sobre situaciones que la sorprendieron bastante. La primera de ella fue cuando estuvo en uno de los aeropuertos del país, pues en ese momento estaba un poco desesperada y un hombre se acercó a ella para saber si estaba bien.

“Yo estaba desesperada en un aeropuerto y un venezolano: ¿Qué necesitas? ¿Quieres algo? ¿Te comparto Internet?”

Otra de ellas, fue cuando otro hombre se ofreció a pagar su parqueadero al ver que no tenía dinero para hacerlo: “Hoy un venezolano me pagó el parqueadero, o sea, yo estaba haciendo la fila y de repente no teníamos pa’ pagar por el tema del cambio y la cosa, y el tipo dijo: no, no, no, tranquila, que me lo facture a mí”.

Además de esto, la joven influenciadora narró el momento en el que perdió su teléfono celular, el cual tiene un valor aproximado de 3’800.000 pesos colombianos y cómo este fue recuperado.

“Dejé mi IPhone 13 tirado en pleno parqueadero y el tipo que parquea los carros agarró el teléfono, lo llevó al consultorio médico, lo prendieron pa’ ver si yo me comunicaba y me lo entregaban. O sea, a parte todo el mundo ha sido super gentil conmigo, o sea, me tiene sorprendida porque creo que es de ellos”.

No dejes de leer: Aida Victoria Merlano hizo reveladoras confesiones