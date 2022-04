Aida Victoria Merlano compartió reveladoras confesiones con sus seguidores

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano realizó una actividad a través de sus redes sociales con el fin de lograr que sus seguidores la conocieran un poco más. Por esto, la joven activó la herramienta de preguntas que brinda Instagram.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano contó una divertida anécdota sobre su llegada a Barranquilla

Aunque seguramente recibió un sinfín de preguntas, la influencer escogió las que le parecieron más interesantes, varias de ellas pasadas de tono.

La primera en responder fue sobre cuál había sido “la parte más loca” donde ha tenido relaciones íntimas, a lo que respondió por medio de un video.

“Quiero ser sincera, pero no quiero caer en cosas peligrosas. Entonces no lo hagan en casa. Yo iba una vez cantando en el carro con un ex y resulta que me empeloté y me le subí encima, mientras el carro estaba en movimiento y mientras él era el que manejaba”.