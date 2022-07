Aida Victoria Merlano y Naldy bromean con la influenciadora embarazada

Aida victoria Merlano continua muy activa en las redes sociales, donde por estos días ha hablado de diferentes tremas, incluyendo el viaje junto a su familia a San Andrés y el procedimiento estético que se realizó en sus glúteos, pues hace pocas horas reveló el resultado de su ecografía de tejidos blandos con el que confirmó que ella no tiene biopolímeros.

“Hace 1 semana leí un mensaje de alguien que me preguntaba cuáles eran mis biopolímeros y que quien me los había puesto, cosa que me hace pensar que el hecho de que alguien me acuse de ‘tener y promocionar’ biopolímeros, no sólo puede desencadenar en ataques sino en que algunas mujeres caigan en ese infierno creyendo que yo los tengo y no he tenido consecuencias negativas. NO HAY BIOPOLIMEROS BUENOS; ni los tengo ni los promociono. No olviden que ‘lo esencial es invisible a los ojos’, así que no pongan su vida en riesgo por un par de nalgas. Mucho amor”, escribió la influenciadora al revelar los resultados de su examen.