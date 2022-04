“Vamos a tirar la casa por la ventana”: Aida Victoria Merlano sobre su fiesta de cumpleaños

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se ha mantenido más activa de lo normal en las redes sociales debido a los preparativos de su fiesta de cumpleaños que se llevará a cabo este jueves, aunque su cumpleaños en realidad es el próximo 22 de abril.

La joven influenciadora fue muy clara al manifestar que su fiesta será a otro nivel, por lo que todo aquel que haya sido invitado y haya confirmado su asistencia debe estar preparado para lo que se venga.

“No es porque se mi fiesta, pero vamos a tirar la casa por la ventana. Eso va a estar bueno, en su punto. El que no esté dispuesto a volverse mier** que allá no se aparezca”.

Aida Victoria aclaró que, aunque su cumpleaños en realidad es el 22 de abril, llevará a cabo su fiesta un día antes y manifestó que cualquier “bobabita” iba a ser bien recibida. Además, advirtió que el día del evento iba a ver demasiado licor.

La creadora de contenido fue muy insistente en el tema del alcohol, ya que este día ameritaba pasarla tan bien que quien no estuviera dispuesto a embriagarse era mejor que no se apareciera por el lugar.

La joven empresaria ya había manifestado a sus seguidores que Aida Victoria Merlano la había invitado a su fiesta de cumpleaños, y que a diferencia de la boda de la creadora de contenido Andrea Valdiri con Felipe Saruma, sí permitía llevar a un acompañante.

“Nenes a mi Aida Merlano me invitó a la fiesta de cumpleaños de ella, obvio. Y ella puso dos personas, porque uno no va a ir como un pato solo a pararse ahí. Ay quién me saca a bailar o quién no (…) Uno siempre va con una compañía al lado, obvio.