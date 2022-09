“No pensé que tuviera que empacar ropa para irme para la cárcel”: Aida Victoria Merlano

La influenciadora Aida Victoria Merlano está atravesando una difícil situación, luego que el pasado martes 6 de septiembre un juez leyera un fallo condenatorio en contra de ella por presuntamente haber favorecido en la fuga de su mamá la excongresista Aida Merlano el 1 de octubre de 2019, así como haber usado a menores para la comisión de ese delito.

Esto último hace referencia al hecho de que su hermano, quien en esa época tenía 17 años, estaba presente en el lugar del que se fugó la excongresista.

Hoy, martes 13 de septiembre a las 2 de la tarde se iniciará la audiencia en la que la que se conocerá si Aida Victoria Merlano queda en libertad o la pena que tendrá que cumplir por dichos delitos.

En las últimas horas, Aida Victoria hizo un live para responder algunas de los seguidores frente al tema y se mostró alistando maletas. “Nunca pensé tener que armar una maleta para un escenario así”, escribió la joven influenciadora.

Aida Victoria Merlano manifestó que empaca maletas para enfrentar cualquier resultado de la audiencia y que, aunque está preparada para el peor escenario, “aunque no quisiera que pase el peor escenario”.

“Yo ahora mismo me siento con una fuerza, que hasta a mi me sorprende… Me siento con incertidumbre, obviamente estoy preparada para el peor escenario”, fueron algunas de las palabras de Aida para sus fanáticos.