Aida Victoria Merlano aclaró meme de acusación por supuesta estafa

El influenciador Nicolás Arrieta acusó a varios de sus colegas de presuntas estafas a sus seguidores por medio de publicidad en sus redes sociales.

Tras sus declaraciones, un seguidores realizó un meme al respecto, donde agregó una fotografía de Arrieta en el mar y puso como “tiburones” varias fotos de quienes había hablado e incluyó a la joven Aida Victoria Merlano, quien se sorprendió con la publicación.

Sin embargo, y aunque, Nicolás compartió el meme en su cuenta de Instagram, aclaró que la influenciadora no tenía nada que ver con él estaba expresando.

“Aclaro Aida Victoria Merlano no tiene nada que ver ahí, no sé porque la metieron” , escribió.

Por su parte, la barranquillera reaccionó al respecto e hizo énfasis por medio de sus historias en la misma red social en que ella no tiene nada que ver con dichas acusaciones.

“Yo tengo cara de métanme en pe'os. Hoy me levanto y salí en este meme y yo '¿qué tengo que ver yo ahí?', Nicolás aclara que yo no tengo nada que ver ahí y al dueño del meme le pregunto y me dice que me metió ahí por ague*#$””, señaló.