Aida Victoria Merlano mandó a hacer su vestido de cumpleaños a última hora.

La creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano tenía a sus seguidores a la expectativa con su fiesta de cumpleaños, la cual se llevó en la noche del pasado jueves en la ciudad de Medellín, Colombia. Pues esta había sido calificada como la boda del año.

La influenciadora manifestó en varias ocasiones que su fiesta había sido planeada en menos de una semana, por lo que los detalles y su organización ocupaba mucho de su tiempo. Razón por la cual su vestido para esta gran noche pasó a segundo plano, tanto así que durante la tarde del día de su fiesta manifestó que no había encontrado un vestido por lo que no tuvo más opción que mandar a diseñar uno.

“Primer drama del día: NO TENGO VESTIDO. Si eres diseñador y estás en Medellín, etiquétame en una historia, por favor”, fue el primer mensaje que dejó a través de sus historias de Instagram.

Dos horas después, la creadora de contenido apareció nuevamente en sus redes sociales para informarle a sus seguidores que definitivamente no había encontrado un vestido y que le estaban fabricando uno nuevo.

“me están cociendo un vestido. O sea, no encontré vestido, me están haciendo un vestido”.

Claramente este tipo de percances hicieron que Aida Victoria se desapareciera por un par de horas de las redes sociales, por lo que sus seguidores no podían saber cómo estaba transcurriendo la velada.

De hecho, una de sus seguidoras grabó pantalla de su perfil de Instagram en donde se muestra actualizándolo a cada instante para verificar si hay una historia nueva. Al ver esto, Aida Victoria Merlano le respondió que: “Nena aún no estoy lista, pero ya hay vestido que es lo importante (emoji de risa).

AIDA VICTORIA MERLANO INVITARÁ A DIEZ SEGUIDORES A SAN ANDRÉS

La instagramer le reveló a sus seguidores que debido a que su fiesta había sido planeada en pocos días y que no había mucha logística que cubriera todo lo que ella quería hacer no pudo compensarlos con una invitación exclusiva al evento, como lo hizo la creadora de contenido Andrea Valdiri en su boda con Felipe Saruma días atrás.

Sin embargo, comentó que el hecho de que no los haya invitado a su gran día, no significaba que no los compensaría con algo más, por lo que reveló que llevaría a diez de ellos a un viaje a San Andrés con todo pago a mediado del próximo mes.

