Entre lágrimas, Aida Victoria rechazó los malos comentarios que hacen sobre ella

En redes sociales empezó a circular un video publicado originalmente en la cuenta de Instagram de la influenciadora Aida Victoria Merlano, quien se dejó ver cómo nunca antes, llorando al responder críticas.

Y es que, en el video, la influenciadora apareció leyendo comentarios, títulos y más que han escrito sobre ella durante estos más de dos años, desde el día que ella se dio a conocer en redes sociales. Y aunque muchas veces ella ignora estos comentarios, esta vez no quiso hacerlo, así que decidió mostrar las palabras que usan para ella, y, además, dejar un mensaje a quienes solo hacen malos comentarios sobre ella.

En el video se puede ver, además, como ella no puede contener el llanto y quiere decir muchas cosas, pero hace un video corto y asegura que muchas cosas no son ciertas, que en muchas de las acciones donde se habla de ella, por ejemplo, un presunto video intimo donde ella aparece y que ha demostrado que no es ella, la siguen señalando.

Por esta razón, quiso ser sincera, quiso contar cómo se siente porque justo hoy despertó con todas esas palabras que la llevaron a pensar si en todo este tiempo ella no ha logrado nada bueno para nadie. Además, en una de sus historias de Instagram dejó ver que no quería ser fuerte, por el contrario, ya que hoy no tenía fuerzas, esto como mensaje a que estaba afectada por todo lo que le ha tocado leer sobre ella en Internet.

Un mensaje directo

Pero, aunque se mostró muy afectada por toda esta situación, también dejó saber que harpa todos los procedimientos legales para que este tipo de acciones contra ella no queden libres, Aida Victoria Merlano destacó que usará las leyes para que su equipo pueda tener resultados ante esto.

“Siempre dicen: “¿Qué harían los influencers por un like?”, pero hoy yo me pregunto: ¿Hasta dónde van a llegar los medios por un clic? Llevo 2 años y medio aguantando que UN MEDIO se lucre de tratarme de la peor manera, así que esto, para crear conciencia, pero de las acciones legales, ya se están encargando mis abogados”, expresó la influenciadora en el video que hizo para hablar sobre este tema.

“No les regales tus lágrimas que valen ORO a esos”, “Piedras para fortalecer tu castillo”, “ay mami tú eres la mejor no les pares, ¡sigue callándolos con tus éxitos y ya!”, “No prestes atención, la gente siempre va a critica”, “Una rondita más de preguntas con Naldy a mí me encantan”, fueron parte de los cientos de comentarios en apoyo a la influenciadora, y además le dejaron saber que es su vida y que les alegra que la comparta con ellos, sin filtros y sin muchos rodeos.

