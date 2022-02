"Me rechazaban mucho", Aida Victoria hizo íntimas confesiones

Si por algo se caracteriza la creadora de contenido barranquillera, Aida victoria Merlano, es por hablar sin pelos en la lengua sobre temas controversiales, sexuales y muy íntimos. Eso, ha hecho que gane una importante comunidad en sus plataformas digitales.

No te pierdas: Aida Victoria opinó sobre el video íntimo de Yeferson Cossio

La joven, es una de las influencer que más le gusta interactuar con sus millones de seguidores, y por ello, es habitual ver activada la cajita de preguntas en sus historias de Instagram.

Así sucedió en las últimas horas, cuando la mujer aprovechó la dinámica para proponer charlas o preguntas íntimas. Como es habitual, sus casí 2,7 millones de seguidores no perdieron la oportunidad para preguntarle sobre temas en la cama y hasta para hacerle jocosas propuestas.

Lee también: Aida Victoria compartió fotos y propuesta subida de tono con Jhonny Rivera

El primero en intervenir, le dijo que llevaba casi un año sin tener intimidad y que le encantaría que su primera relación del 2022 fuera con ella. A esto, respondió con un tono sarcástico contrapreguntándole, sino quería también una casita en LlanoGrande.

No te pierdas: Jhonny Rivera dejó sin palabras a Aida Victoria con este regalo

Luego, llegó una de las preguntas y respuestas más sorpresivas de la jornada "Alguna vez te has enamorado de alguien y no te ha parado bolas?", a lo que respondió con las situaciones que vivió años atrás. "Últimamente donde pongo el ojo pongo la bala, pero no era así en el colegió yo vivía enamorada y me rechazaban. Yo parecía Diomedes, contenta y enamorada".

Tras esto, aconsejó a una seguidora sobre qué podía regalarle a sus padres de bodas de plata y le recomendó unos juguetitos íntimos. Luego "charló" con una seguidora, sobre los hombres que alardean de su rendimiento en la cama y luego no rinden como prometen.

Puedes leer: Aida Victoria y Jhonny Rivera fascinaron con sus movimientos al ritmo de bachata

Temas relacionados: Jhonny Rivera se mostró bailando bachata y Aida Victoria Merlano reaccionó

No dejes de leer: Los hermanos Cossio, Jenn Muriel y Jhonny Rivera protagonizaron divertido video