Aida Victoria hizo de "coach" emocional para sus seguidores

Si por algo se caracteriza la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano, es por su belleza, sensualidad y sobre todo, por la gran oratoria que tiene, con la que casi que todos sus mensajes, llegan de manera clara y acertada para sus millones de seguidores. Esto ha hecho que estos le pidan constantemente opinar sobre temas emergentes e incluso, sobre problemas personales, con los que muchos parecen no saber qué hacer.

Así quedó evidenciado en la más reciente dinámica de preguntas que habilitó Aida, donde varios de sus seguidpres expusieron sus problemas personales y en pareja, buscando un consejo que pudieran poner en práctica para salir de allí.

Entre las preguntas que más llamaron la atención, estuvo la de una seguidora que se mostró sin saber qué hacer, cuando un hombre la hace sentir miserable. Ante esto, Aida fue enfática en que busca hacerla sentir así, con el único propósito de poder manipularla y controlarla.

Huir, ese tipo está tan claro de lo que tu vales, que te hace sentir miserable pa' tenerte ahí abajaito, pa' controlarle, pa' manipularte, pa' que tu digas "ay, como yo no valgo nada, entonces merezco el poquito amor que él me da, ay yo no valgo nada y este tipo aquí conmigo"...vete, que te vas a encontrar a alguien mejor en el camino.