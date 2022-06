Aida Victoria Merlano envió un reflexivo mensaje a sus seguidores

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, reconocida en el mundo digital por crear contenido que pocos influenciadores se atreven a tocar abiertamente, sorprendió a sus seguidores con un mensaje reflexivo sobre la importancia de agradecer por cada día vivido y de aprovechar los momentos únicos con las personas que te rodean.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones de seguidores, la creadora de contenido apareció para hablar sobre una captura de pantalla que su madre le envió hace algún tiempo sobre una corta conversación que tuvo con una de sus amigas, a la que hace varios meses no contactaba.

“Hoy me levanté bastante conmovida con ganas de dejarles algo aquí en el tintero como para que se lo piensen porque es bastante importante. Estaba viendo esta captura de pantalla que es de mi mamá con una amiga suya, con la que no hablaba hace mucho tiempo y que un día le quiso escribir; oye, te quiero, te recuerdo… Y le responde es el marido a decirle que unas horas antes ella había fallecido”, comenzó explicando la influenciadora.

A raíz de esto, Aida Victoria hizo énfasis en que muchas veces las personas olvidan que la vida no es para siempre, y que en cualquier instante se puede acabar, por lo que no hay que ser mezquinos al momento de bajar la guardia y pedir perdón a esa persona con la que tengan diferencias o para expresar el cariño a esa persona especial.

Además, puso como ejemplo una vivencia propia con su hermano, con el cual estuvo varios meses de pelea, al igual que con su familia paterna, debido a que tenían bastantes diferencias.

“Eso me deja pensando muchas cosas, porque a veces uno siente que tiene la vida por delante pa’ decirle a esa persona te amo, te extraño o hacer las paces. Y yo recuerdo que yo estuve de pelea con mi hermano por año y medio, o sea, no nos hablábamos, estuvimos de pelea con mi familia paterna y no les hablaba y yo mi ego de: ay, ellos no me aceptan como soy. Y a veces solo tienes estos minutos, estas horas pa’ hacer las paces y no las hacer por tu ego”, agregó.