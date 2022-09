Aida Victoria Merlano y el reflexivo mensaje tras condena de 17 años

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se encuentra atravesando una difícil situación en su vida luego de que un juez fallara en su contra y la condenara a 17 años de prisión sin acceso a casa por cárcel por supuestamente haber participado y colaborado en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano.

Sin embargo, aún hay esperanza para la joven, pues cabe destacar que su abogado Miguel Ángel de los Ríos apeló la petición de la Fiscalía General de la Nación, considerando como improcedente el caso, por la falta de pruebes que vinculen realmente a Aida Victoria en la fuga ocurrida años atrás.

Ahora, mientras espera hasta el próximo martes para saber qué va a pasar con su futuro, pues es este día en el que se sabrá a ciencia cierta si podrá esperar en libertad la sentencia de segunda instancia o si desde ese día queda privada de ella, la influenciadora decidió realizar un corto video para enviar un reflexivo mensaje a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de tres millones y medio de seguidores, la influenciadora manifestó que era extraño el preguntarse a sí misma qué haría esta semana mientras llega ese día que puede cambiar su vida para bien o para mal, y que mientras se preguntaba esto surgió una reflexión que quiso compartir.

“Yo me preguntaba qué voy a hacer esta semana y es bien curioso porque eso es una pregunta que uno nunca se hace, o sea, yo cómo viviría mi vida si esta fuera mi última semana de libertad (…) cuando uno se pone a hacer ese análisis se da cuenta de que cárcel no es solamente el lugar que luce como tal o que cumple las funciones, sino que también cárcel es esto (la cabeza) Cárcel es el no me atrevo, cárcel es el yo no puedo, cárcel es el qué van a pensar si… Cárcel es todo lo que uno pone como un limitante para hacer lo que realmente desea y ojo, para hacer o ser lo que uno realmente desea”.