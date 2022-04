Aída Victoria envía reflexión para buscar el amor en el lugar correcto

La influenciadora colombiana suele enamorar en redes a los internautas no sólo por su belleza, sino por las contundentes opiniones que brinda en las plataformas digitales.

En esta oportunidad, Aída hablo de esas relaciones que afectan a las personas porque las hacen sentirse no merecedoras de recibir el amor que dan.

Ella explica que el problema nunca es la persona y menos si es buena, sino que el error está en buscar en una persona que no se ama o que tiene heridas sin sanar el amor, la comprensión o la estabilidad.

“Yo no soy una experta en relaciones, pero sí soy experta en sentirme merecedora de nada porque creo que esa es una sensación con la que uno carga durante mucho tiempo […] cuando uno no siente tener esa estabilidad que desea y entonces durante mucho tiempo un cree que no tiene aquellas cosas porque no se las merece”