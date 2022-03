Aida Victoria encendió las redes con sus recientes fotos

La creadora de contenido barranquillera, Aida Victoria Merlano, no ha pasado sus mejores días, tras estar en boca de millones de internautas, que la responsabilizan de la ruptura amorosa entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel.

Esto la hizo alejarse unos días de la interacción social, pero en la jornada de este miércoles volvió para dejar claros ciertos puntos sobre la mesa, como el que no se había metido con nadie comprometido para ese momento y que tampoco estaba iniciando un noviazgo con el influencer. También aprovechó para dedicar gran parte de sus historias a Maria José, ex novia de Lumar, quien arremetió contra ella.

Tras la cantidad de posturas divididas, la mujer prefirió regresar mostrando su lado más sensual con un carrete de fotografías donde le bastó un corto corsette y unos pantys con encaje de lencenria, para robarse millones de halagos y una que otra crítica.

"No eres tus circunstancias, sino lo qué haces con ellas", escribió la mujer en sus fotos, haciendo alusión a la situación que vivie actualmente.

"Mi amor tú brillla", "Sigue brillando somos miles y miles los que te amamos", "Mami, usted la da demasiado" y "El ser una figura pública no quiere decir que no tengan defectos y cometan errores, tampoco quiere decir que seguidor deba estar completamente de acuerdo con su forma de ser o hacer las cosas, su personalidad o como afronta las diversas circunstancias, son al igual que todos, seres humanos; que sienten, que piensan, que razonan y que al igual que todos comenten errores y eso no los hacen más o menos personas", fueron algunas de los comentarios.

Otros, burlaron la situación con la polpemica del momento: "A Yeferson cossio le gusta esto jajaja", Deberías de poner un salón de belleza, porque si que sabes peinar", "Te amo yailin", "No es la ropa interior, sino lo que haces con ella, att: cosiio", fueron otros comentarios.

