"Sé la clase de persona que eres", Aida Victoria contra líder social

Hace tan solo unas horas, el nombre de Aida Victoria Merlano se apoderó de las tendencias digitales, tras mostrarse entre lágrimas en un "Live" de Instagram, mientras revelaba que Cristian, el líder social que había decidido ayudar tanto en términos económicos como educativos, había traicionado su confianza, con delicadas declaraciones que podían acarrearle incluso problemas legales.

Esta fue la principal motivación por la que quiso salir a aclarar antes que él, lo que estaba pasando y desde luego, el dolor que sentía por lo que estaba sucediendo se hizo latente. Al parecer, luego de sus pronunciamientos, el joven habría intentado "camuflar las cosas", pero esta vez, Aida mostró cero credibilidad por sus palabras.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó diciendo que ella ya sabía la clase de persona que el era, pero que sin embargo, quería esperar su reacción: si afrontaría su responsabilidad y pediría disculpas o actuaría como lo hizo. También lanzó fuertes señalamientos sobre este.

Eres un ser que amenza, que manipula y por el cariño que un día te tuve me voy a quedar callada, pero voy a cerrar este capítulo. No me arrepiento de haberte quitado el apoyo pero me arrepiento de haberte abierto las puertas de mi corazón, dijo la mujer con su voz entrecortada.