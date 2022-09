Aida Victoria reveló qué sería lo más duro si la condenan a 17 años

Desde el martes 6 de septiembre las principales portadas de noticias y medios nacionales se han acaparado con el caso de la influenciadora Aida Victoria Merlano, quien fue declarada culpable por un juez de garantías, tras más de tres años en donde la Fiscalía investigó a la joven barranquillera y al odontólogo que se encontraban junto a la excongresista Aida Merlano el día de su fuga al más estilo de película.

Tras el falló del juez en donde se expresa que la creadora de contenido podría estar afrontando una pena aproximada de 17 años de cárcel, cientos de internautas y celebridades han decidido expresar su opinión en redes, algunos, mostrándole su apoyo a la barranquillera, y algunos llegando a calificar como excesiva la posible condena.

Por tal motivo, Aida Victoria decidió sacar un espacio en redes para conversar con sus más de 3,5 millones de seguidores sobre lo que viene sintiendo tras la noticia y lo que más le preocupa en caso de que se haga efectiva la condena en su contra.

La barranquillera expresó que en este momento se ha dado cuenta quiénes realmente son sus amigos y quiénes están con ella por interés, pues expresó que hasta su expareja el cantante Naldy ha estado acompañándola en este difícil momento de su vida.

Asimismo, expresó que, aunque ha recibido muchos comentarios buenos y de apoyo, hay otras personas que se han alegrado con lo que le está pasando, afirmando que por fin se había hecho justicia, sin embargo, les expresó a esas personas que ni se imaginan lo que se siente al ver que su libertad se vería truncada por varios.

Las personas solo hablan, porque ni siquiera se pueden imaginar en una situación de estas. Es duro porque 17 años encerrada, significa que por lo menos estaría en un centro penitenciario por bueno conducta, trabajo y de más lo mínimo que voy a estar son 8 años y que hasta salga a una casa por cárcel, no es nada bueno, el solo imaginarte que eso viene a tu vida es demasiado duro.

La influenciadora también fue sincera en expresar que en este momento tan duro en donde ha llorado y se ha imaginado lo peor, solo ha podido encontrar algo de calma gracias a la oración y a la fe.

Una oración te da una calma y paz impresionante, porque créanme que lo único que pasa por mi cabeza es toda la mier"#& que se viene para mi vida en donde me condenen a 17 años.

Dentro de su momento de sinceridad, la creadora de contenido enfatizó en que más allá de que sus planes y vida se vean afectados, lo que más le preocupaba y dolía era dejar de ver a sus familiares, en especial a su madrina, a su papá y a su abuela.

Mi familia, yo creo que eso es lo más difícil, porque mi madrina, la señora que a mí me crío desde los 3 meses de nacida ya tiene 78 años, entonces lo más difícil no es lo que uno se imagina para uno, sino, de repente pensar que hay gente que nunca más volverás a ver, o el dolor que esto significa para la gente que te quiere. Ver a mi papá y a mi abuela mal, me parte el corazón.