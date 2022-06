La única manera en que Aida Victoria perdonaría una infidelidad

La creadora de contenido Aida victoria Merlano se caracteriza por su belleza, sensualidad, contenidos de humor y últimamente, por sus contenidos en pareja con su nuevo novio Naldy, a quien le dio el "sí" hace tan solo unas semanas, tras una creativa y romántica propuesta de noviazgo en una vía principal de la ciudad.

Desde entonces, es habitual verlos colabarando en sus redes personales, donde muestran desde contenidos románticos y otros subidos de tono, hasta graciosas bromas. Como muestra de ello está el más reciente clip que subió la también empresaria a sus historias de Instagram, donde mostró la estrategía que aprovecha para perdonar una infidelidad.

Se trata de fingir que no se entera de una infidelidad e incluso fingir que no ha visto un chat comprometedor, a cambio de que su pareja le haga una tranferencia con una importante suma de dinero.

Cuando le pillas una conversación con otra mujer..."¿tú qué haces?" pregunta Aida Victoria, a lo que Naldy asustado le pregunta qué está haciendo detrás de él. "viendo que en el WhatsApp te estaba escribiendo alguien" responde la barranquillera a lo que su novio la desmiente, asegurando que en ese celular no tiene la aplicación descargada, situación que Aida aprovecha para ganarse un dinerito extra.

A no tu no tienes WhatsApp, tú tienes es Bancolombia, claaaro, transfiriéndome, sí porque aquí no hay ninguna conversación con otra mujer preguntándote que dónde se van a ver ahorita, no, tu estabas era transfiriéndome tres millones cierto, es yo vi mal, vi mal, tranfiéremelos.