Aida Victoria se mostró cansada de lidiar batallas en su vida

Hace tan solo unas horas, que la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano diviritó a sus millones de seguidores al revelar que está un poco cansada de lidiar tantas batallas en su vida. Sin embargo, la manera que tuvo de contarlo fue muy a su estilo y sacó múltiples risas por ello, ya que quiso que otras personas comenzaran a lidiar sus propias luchas.

Si, ósea, yo me siento especial, gracias por la confianza depositada, que creas que soy entre tus guerreros más fuertes, brutal, pero, pa' esta batalla como tal, creo, siento yo que tienes gente más fuerte, elaboré una lista, empezando por mi ex y por otra gente que me cae mal.

Tras esto, dejó claro que no puso esas personas únicamente porque le cayeran mal, sino porque según ella, cuentan a plenitud con todas las actitudes y aptitudes para lidiar con esas batallas, ya que se caracterizaban básicamente "por ser bien hijue%&#$".

La mujer tambipen aprovechó su regreso a redes para sincerarse con sus fanáticos sobre por qué se había ausentado de sus redes personales en los últimos días y, es que, al parecer, no pasó por su mejor momento.

Perdónenme por no aparecer, había razones de peso, es que tu no sabes lo que a mí me ha pasado, me río pa' no llorar, es que hay cosas que uno dice "la muejr en las que yo me voy a convertir después de esto que me está pasando" pero hay otras que parecen casting para los Avenger y yo digo, me van a venir a reclutar los avengers.