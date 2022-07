La reacción de la familia de Aida Victoria tras cancelar viaje a San Andrés

La isla de San Andrés y en general varios lugares del Caribe están en alerta debido al paso de la Tormenta tropical Bonnie un tema que tiene muy preocupados a los habitantes de esa zona pero parece que no mucho a la familia de Aida Victoria Merlano que tenía planeado ir a San Andrés este fin de semana.

En su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora publicó una historia en la que ella se muestra bailando la canción “El vendaval”, de Farid Ortiz, y en el video se ve un screen de pantalla sobre la tormenta tropical y un mensaje que dice “Ahora yo que hago con esos 16 tiquetes”.

Luego Aida publicó un video de una conversación de Whatsapp en la que una de sus familiares habla sobre la ubicación del ciclón y lo que decía la noticia, luego Aida Victoria explicó que su papá está cumpliendo años y que compró unos tiquetes para viajar a San Andrés para celebrarle junto a otros familiares, esta fecha especial, sin embargo, debido a la emergencia ella decidió cancelar el viaje para tener a su familia a salvo.

“Mañana cumple años mi papá, así que yo me voy a llevar a toda mi familia para San Andrés, pero pasó lo del ciclón, entonces yo dije ‘no’, perderé la plata de los tiquetes, pero yo a mi familia no la voy a poner en riesgo”, manifestó la influenciadora.

Pero a los que estaban invitados a ir, pusieron el grito en el cielo y le reclamaron, algunos diciendo que el ciclón y a estar el jueves y el viernes y no el fin de semana completo, otra le reclamó porque ya tenía el manicure hecho y que otros reclamaron porque se habían cortado el cabello.

“Mar%$# esta gente está loca, a esa gente el ciclón no le importa, tengo una prima que dice que ella está rastreando el ciclón, que el ciclón va a estar dos días en San Andrés, el jueves y el viernes, solamente, y tengo otra tía que dice que ella ya tiene las uñas hechas, o sea, a mí que me lleve el ciclón, pero las uñas hechas no me quedan”, explicó Aida Victoria Merlano.