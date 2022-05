Aida Victoria aconseja a seguidor al que le fueron infiel

La controversial creadora de contenido colombiana, Aida Victoria Merlano, subió un video a sus redes sociales en donde habla de lo que se puede sentir que ‘te pongan los cachos’ y cómo se debería afrontar una situación así.

¿Qué piensa Aida de las infidelidades?

La hermosa influencer, quien recientemente se sinceró con su familia, explicó en el video que, cuando a uno le ponen cachos, no significa que uno no sea bueno o no sea suficiente para esa persona.

El tema lo tocó gracias a una confesión que le hizo un seguidor a través de una caja de preguntas que dejó la bella costeña.

“Te entiendo porque lo viví. El tema está en que tu autoestima está aquí, te pegan los cachos y llega aquí y luego lo superas y llega aquí, o sea lo bonito de este proceso es que te quiebra, te destruye, pero entonces luego tú te construyes y creces, es divino. Pero te voy a explicar una vaina: uno, no te cambiaron porque esa persona sea mejor, te lo voy aclarando. La mayor parte de las veces uno está dándose palo y diciendo: ‘¿Por qué me cambio por esta persona? Debe ser que hay algo mal en mí’, no hay nada mal en ti, sencillamente a veces la gente quiere esta sensación de novedad, de levantarse a alguien nuevo y eso no tiene nada que ver contigo, sino con esa persona” dice la influencer en su video.

Aida finalizó explicando que el hecho de que sean personas diferentes y que tu pareja prefiera a esa persona no significa que no pueda llegar alguien que sí te ame como eres.

“Es como decir que el helado de oreo es mejor que el de chocolate, no. Depende de quién se lo coma, entonces métete algo en la cabeza: no vas a cambiar para que alguien te ame. Tú sé quien eres y ya vendrá alguien que te ame tal cual eres”.

En la descripción del post, Aida Victoria recalcó que espera que esos consejos le sirvan a más de un seguidor y no sólo a quien le dejó la cuestión.

“Me dejaron esto en la cajita de preguntas, espero que te sirva. Recuerda: Somos diferentes y pa’ los gustos los colores” escribió la famosa.

