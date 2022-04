Aida Victoria aclara que nunca se ha inyectado biopolímeros

Aída Victoria Merlano, la influencer colombiana que suele subir contenido de su belleza y, además, de reflexiones para la vida; tuvo que aclarar en sus redes sociales que jamás se ha inyectado biopolímeros y que tampoco ha recomendado que nadie lo haga.

Como muchos sabemos, los creadores de contenido que tienen bastantes seguidores en redes sociales suelen hacer negocios de publicidad con diferentes marcas que ofrecen productos y servicios.

Aida no es la excepción y ella les muestra a sus seguidores, ya se a manera de publicidad o de recomendación, varios productos y procedimientos estéticos, pues es una mujer muy hermosa que puede convencer con resultados.

Sin embargo, en esta oportunidad hubo un malentendido con un servicio de levantamiento de glúteos que algunos de sus seguidores consideraron que eran biopolímeros y que ella los estaba promocionando, por lo que la influenciadora tuvo que salir a explicar su versión en un video.

“Yo jamás me he inyectado biopolímeros, ni he salido a recomendar biopolímeros. De hecho, yo jamás me he puesto nada para incrementar el tamaño de mis glúteos. Lo que yo me hice se llaman hilos tensores, los biopolímeros son sustancias inyectadas, el hilo tensor es una agujita con un hilito enchurcado, sale la aguja y el hilo queda adentro”.