Aida Victoria aclara que no ha vuelto con Naldy

Desde hace varios meses, se supo de una relación que la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, tuvo con el reggaetonero Naldy y que dicho amorío habría terminado, presuntamente, por culpa de él, pues varias veces dieron indicios en sus redes sociales de que así había sido.

También te puede interesar leer: Nueva publicación confirmaría reconciliación entre Aida Victoria y Naldy.

Una cuenta de chismes de Instagram, llamada rastreando famosos, mostró en una de sus publicaciones que los famosos estarían juntos de nuevo, sin saber si era como amigos o como novios, porque en las historias de la influenciadora se veía a un hombre con un saco que, justamente, estaba usando el reggaetonero en sus historias ese mismo día.

Aida quiso salir en sus redes a aclarar estos rumores y dijo que, aunque sí estaban juntos en ese lugar, no significaba para nada que hayan vuelto en su relación amorosa.

“Acabo de ver en una página de chismes que la captura, que el buzo, que la flecha. Ay obviamente es Naldy, es la voz de Naldy, o sea en el DM todo el mundo lo sabe, normal. Eso no significa que hayamos vuelto” dijo la mujer en su video.

Además, sobre las historias también puso un texto recalcando no sólo que no han vuelto, sino que, además, no está en sus planes hacerlo.

“Obvio es Naldy, no hay necesidad del drama investigativo. No volvimos ni está dentro de nuestros planes hacerlo” escribió Aída.

Los comentarios no fueron muy positivos

La mayoría de los usuarios de Instagram que siguen esta página de chismes se mostraron un poco molestos porque dicen que ella no debería dar explicaciones de su vida y porque no consideran que sea totalmente cierto lo que dice.

“Ella siempre se hace la relajada la que todo lo aclara bla bla bla dejen de prestarle atención” escribió una de las internautas.

“¿Cuál es el talento de la muchacha ve? Siempre hablando como lora mojada” comentó otra usuaria de esta red social.

“Ay ya se sabe que solo da de que hablar cada vez que se mete con un man... nunca es por algo bueno... ay ya corre te llama el siguiente”.

“A esta le gusta ser la amante y como no se lo pudo quitar ahora anda buscando a el ex. QUIÉRETE UN POQUITO NIÑA”.

“Ahora nadie vuelve con un ex… dejen tanta p*** criticadera o simplemente son amigos y ya. Gente infeliz”.

No dejes de leer: “Yo soy como Diomedes”, Aida Victoria Merlano sobre sus relaciones sentimentales.

También te puede interesar: Aida Victoria Merlano compartió su experiencia en Venezuela.

No te pierdas: Aida Victoria Merlano hizo reveladoras confesiones.