Aida Victoria aclara que Naldy no la tiene ‘secuestrada’

En su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la creadora de contenido colombiana Aida Victoria Merlano respondió jocosamente a los admiradores que le están reclamando por estar tan perdida en las redes sociales.

Esta reconocida influencer, quien recientemente envió un mensaje sobre la importancia de tener a un hombre que la ame tal y como es, subió una serie de historias en las que no sólo aclaró que no está ‘secuestrada’, sino que también explicó por qué se va a ausentar de las redes durante 5 días.

“Nena ¿Por qué eres tan dramática? Dizque hashtag #FreeAida, que Naldy me tiene secuestrada, no me tiene secuestrad, estoy bien, pero me voy a domar un dí… bueno un día no, cinco días libre de redes. ¿Por qué? Porque necesito trabajar en otras cosas fuera de las redes. Primero, les tengo planeado un nuevo contenido que les va a encantar, o sea es una cosa loca, lo van a amar de verdad, así que nos venimos con nuevo contenido el domingo, el domingo aparezco y lo otro es que necesito trabajar en otras cosas de mi marca de lencería y de otras cosas por fuera de las redes, entonces por eso me voy a desaparecer” explicó la reconocida barranquillera.