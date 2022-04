Le preguntan a Aida Merlano sobre qué pasó con Yeferson Cossio y así respondió

La influenciadora Aida Victoria Merlano fue interrogada sobre su pasada polémica con Yeferson Cossio por la que tanto fue señalada.

Te puede interesar: Aida Victoria responde a las críticas que recibió luego de decir que era como Diomedes

Recordemos que todo se dio luego de que se filtrara un video en el que los creadores de contenido se dieran un beso poco después de la ruptura entre el influenciador con la también creadora de contenido Jenn Muriel.

Si bien ambos estaban solteros, dicha publicación causó gran revuelo entre sus seguidores, tildando a Merlano de ser la causante de la separación entre los influenciadores, lanzándole ofensivos comentarios al respeto.

Aunque ambos salieron a dar sus respectivas declaraciones defendiéndose, ninguno de los dos quiso contar con exactitud qué ocurrió entre ambos, pues luego de la controversia no se les volvió a ver juntos.

Tanto así, que Jenn Muriel y Yeferson Cossio decidieron darse una nueva oportunidad.

Ante la inquietud de lo sucedido, la joven fue interrogada en medio de una charla para el programa “Hablámelo Nea” y allí destacó que no es algo de lo que ella deba hablar.

“Cuando yo hablo de mi vida lo hablo con total apertura, pero cuando eso involucra a otras personas yo no puedo hablar cosas sin consentimiento de esas personas y sobre todo por respeto a ellos, entonces ¿qué pasa que si yo vengo y digo algo? eso se va a volver viral y ellos van a decir ¿cuál es la necesidad de revivir una cosa que ya pasó? Yo dejo a un lado el episodio y ya está.

¿Qué pasó?

Aunque yo haya estado involucrada no es a mí a quien me compete hablarlo, es un tema que si en algún momento tenemos que hablarlo, tendríamos que estar de acuerdo todos con hacerlo y si hay personas que no están de acuerdo con que lo hable no puedo hablarlo, sería mal de mi parte”, expresó.