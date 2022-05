Aida Merlano respondió si le han hecho propuestas indecentes a cambio de dinero

La influenciadora Aida Victoria Merlano respondió si le han realizado propuestas indecentes a cambio de dinero.

“Sí, pero es bien curioso porque a mí nunca me han hecho una propuesta como tal de por salir conmigo se te da esto, de esa manera no, me buscan es más en el sentido de que ‘yo te quiero poner a vivir así, te quiero dar esto, pero porque seas mi mujer’” , confesó en entrevista con la exreina Eileen Roca para el programa “Pa’ Lante”.

La modelo la cuestionó sobre si no se las han realizado directamente para tener intimidad y ella detalló que sí, pero no solo para eso.

Destacó que el solo hecho de que la entrevista se pueda hacer en el apartamento de ella y lo elogien, para ella es muy satisfactorio, pues es el resultado de un trabajo que ha realizado sola.

“Tiene el plus más grande del mundo porque yo me lo he trabajo. El sofá, hasta el vaso con el que te tomas el agua me lo trabajé yo, entonces eso para mí tiene una satisfacción del triple a que si fuera que un man un día me regaló un apartamento y yo me metí ahí. Yo lo que valoro es lo mío, lo que yo me trabajo”, agregó.