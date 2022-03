“Yo no veía luz por ningún lado”, Aida Merlano hizo un llamado sobre el suicidio

La influenciadora Aida Victoria Merlano se mostró entre lágrimas luego de presenciar una desafortunada situación al salir del gimnasio.

Según relató por medio de sus historias en su cuenta de Instagram una vez salió del establecimiento un hombre se lanzó de un edificio.

Debido a ello quiso enviar un contundente mensaje a sus seguidores, en especial a los jóvenes que la siguen.

“Uno no es un superhéroe, uno no puede con todo y valiente no es el que se echa todos sus problemas encima y los cargas, el valiente es el que sabe decir ‘necesito ayuda’ no puedo con todo” , señaló.

Además, recordó cuando ella pasó por un momento donde no le encontraba sentido a la vida y gracias a que buscó ayuda actualmente puede sentirse bien.

“Yo tuve una época en la que veía la vida negra, yo no veía luz por ningún lado, pedí ayuda, fui al psicólogo, al psiquiatra, tomé mi medicación, no la satanicen, y luego salí de eso y al día de hoy, ni psicólogo, ni psiquiatra, ni medicación y he vivido la vida plena y cosas tan maravillosas que digo gracias a Dios no me rendí. Aunque tú hoy no veas la luz, te lo juro que vas a salir de ahí”, agregó.