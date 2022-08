Aida Merlano opinó si las mujeres que lucen sus curvas no deben ser amadas

La influenciadora Aida Victoria Merlano ofreció una contundente reflexión sobre una opinión que había ofrecido la presentadora Laura Barjum sobre el comentario de un hombre donde aseguraba que los hombres no deben enamorarse de una mujer que muestre su cuerpo en redes sociales.

Ante estas palabras, la creadora de contenido quiso también su opinión al respecto y enviar un contundente mensaje.

Destacó que, si bien, algunas lo hacen, no significa que todo gire a ello.

“Este tipo de lógicas que se engranan a favor de que una mujer gire en torno a un hombre me parece mandadas a recoger. Obviamente hay muchas mujeres que están en búsqueda de validación, otras de atención, que son cosas diferentes, pero en todo caso no masculina, sino masculina, femenina, del mico, del perro, del gato y de todo el mundo y tampoco hay que desconocer que hay mujeres que se dedican al fitness y su cuerpo se ha compartido en la materialización de su esfuerzo, hay otras mujeres que han vivido un complejo tan difícil en la aceptación de sus cuerpos que ya exhiben con orgullo el sentirse cómodas con su piel, pero la motivación es que las redes sociales al final del día son un medio de expresión, para expresar cómo eres, qué te gusta, cómo te percibes, pero estamos hablando de decisiones que la gente toma para su vida y uno tiene que vivir la vida que a uno le haga feliz, cómo la gente lo perciba es otro cuento y están en todo su derecho” , dijo.

Además, agregó la razón por la que decidió hablar sobre este tema en particular.

“Algo realmente este video porque me pareció muy cruel reforzar esa idea de que hay mujeres que no merecen ser amadas por algo tan superfluo como esto, todas merecemos amor, no es que hay mujeres de más valor y otras de menos valor, no, eso es cruel, dejen de reforzar esas ideas. Dejemos de atacar a otras mujeres por cómo deciden vivir su vida”, concluyó.