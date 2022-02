Aida Merlano envió cómica advertencia a su hija, Aida Victoria

En los últimso días se ha vuelto tendencia que reconocidos influencer colombianos queden con su intimidad expuesta públicamente, a raíz de videos suyos, tiendo relaciones en pareja o actos similares.

Esto ha hecho que los creadores de contenido salgan a pronunciarse respecto a la grabación del mimso y en otros casos, a las acciones legales que tomarán frente a la filtración, como fue el caso de la antioqueña Dani Duke y su novio Mauricio Gómez, más conocido en redes soicales, como 'La Liendra'.

El segundo gran sonado caso fue el de Yeferson Cossio, quien fue expuesto en un momento íntimo con su ex novia y algunos momentos en la ducha, cama y de seducción, ante esto, solo pidió que dejen de estar enviándole esos contenido a su actual pareja, ya que no fue infidelidad.

Tras esto, el susto de quedar expuesto se hizo latente. Así lo demostró la recordada política Aida Merlano, mamá de la influencer barranquillera Aida victoria, quien le hizo clara y cómica advertencia al respecto.

Yo no sé, ¿te das cuenta? a ustedes los influencers les gusta todos estos escándalos, a mí esas cosas no me gusta, cuídado tú mne vas a salir con una loquera de esas, después que hay no sé, es que se filtró

Tras esto, diversas páginas de entretenimiento nacional compartieron la noticia, haciendo viral el audio enviado por la mujer a su hija, quien aseguro que ella no hacía esas cosas. Desde luego, los comentarios no se hicieron esperar.

"Jajajajaja ellas dos hablan igualito", "Mamá es Mamá", "Estoy de acuerdo, pero no se me olvida que la mamá le encanta un escándalo y la polémica" y "jajajajaja Aida advertida y sufriendo por sus videos con Lumar, supongo ajjaja", "me encanta como le habñla", fueron algunos de los comentarios.

