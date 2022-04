Aida Bossa se burló de Aco Pérez al verlo sin delantal negro

La actriz cartagenera, se ha caracterizado siempre por su buen sentido del humor y "recochería", recientemente, Aida también se divirtió haciendo un video mientras le arreglaban las uñas a su esposo el también actor, Julio Cesar Herrera.

Esta vez la victima de sus videos fue su compañero de MasterChef Celebrity, el actor Aco Pérez, quién desde el comienzo del reality ha mencionado que no sabe cocinar, pero que, gracias a sus ganas de intentarlo y con la ayuda por parte de los expertos en gastronomía Jorge Rausch, Nico de Zubiría y Chris Carpentier ha mejorado su nivel notablemente.

Lo extraño de ver al participante sin el delantal negro

Durante la presente temporada, Aco ha tenido que enfrentarse en repetidas ocasiones al temido reto de eliminación, lo cual, lo ha hecho poseedor del delantal negro en varios capítulos y estar en riesgo de salir de la competición.

La actriz se econtró con el actor previo al inicio de las grabaciones del reality, al participante le estaban colocando el delantal blanco que debía lucir en ese capítulo, Aida, al ver esto, se sorprende y lo toma de forma de "recocha", ya que está acostumbrada a ver a su compañero con el delantal negro.

El uniforme de Aco

La persona del equipo de producción que se encontraba con Aco, al parecer había hecho un comentario sobre la situación que el actor no llevara el delantal negro ese día, y es ahí donde la actriz, le menciona en riéndose que repita lo que dijo anteriormente, la mujer le responde entre risas: "hoy él, no lleva el delantal negro", a lo que el actor no le causa sorpresa y complementa la respuesta.

Yo creo que es el delantal que más se ha lavado esta temporada en MasterChef.

La actriz al escuchar esto le pregunta de nuevo a la persona de producción por esta afirmación "Jenny, Jenny, mami, ¿Cuántas veces se ha lavado ese delantal negro?"

Se lava todas las semanas, todos los días

A lo que, Aco responde sin refutar y de manera de broma "ese ya es mi uniforme".

