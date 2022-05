Adriana Lucía enamoró con divertidas fotos de sus hijas

Hace varias semanas la vida de la cantante Adriana Lucia cambió para mucho mejor. Y es que sus gemelas le dieron un giro inesperado pero lleno de mucho amor a su familia.

Y es que luego de una intervención un poco complicada, la cantante pudo tener a sus hijas y a los días llevarlas a casa donde pasaron días llenos de amor hasta que ella decidió dejarlas ver en redes sociales.

Desde entonces, Adriana Lucía ha contado cómo ha sido parte de la experiencia como madre de dos al mismo tiempo sin dejar por fuera al hermano mayor que también ha dejado ver en varias oportunidades, junto a su padre lo feliz que está por tenerlas a ambas en su vida y ahora en su casa.

Pero ellos no son los únicos que se derriten de amor cuando ven a sus hijas, no, pues sus miles de seguidores en redes sociales se deleitan con su belleza, pero sobre todo con lo divertida que muestran es su vida.

En las imágenes, Adriana Lucía no mostró una ni dos, sino una galería de momentos luego de un rico baño de las hermanas, donde se pueden ver haciendo varias caras que se robaron las miradas de todos sus seguidores en redes sociales. Y como si esto fuera poco, sigue la polémica de poder identificar quién es quién entre ellas, ya que para muchos el parecido es increíble.



En las fotos se puede ver a ambas en cuerpo completo, con sus llamativos ojos verdes, y además sonriendo, asombradas, y felices también por su baño en casa. Pero también, su mamá, Adriana Lucía dejó un tierno mensaje para ellas, y dejó claro que se derrite de amor pleno y puro por sus hijas.

“Me aguanto para no comérmelas. Esos cachetes son muy masticables”, escribió en la galería de fotografías la artista, que recibió de inmediato cientos de ‘likes’ y comentarios sobre sus hermosas hijas. Entre los comentarios que destacaron estuvo en el de la reconocida actriz y protagonista de la novela Hasta que la Plata nos Separe, Carmen Villalobos, pero también la tía materna de las pequeñas, Martina La Peligrosa, quien dejó claro también que se muere de amor por sus sobrinas.

“Ay pero pero peroooooooooooo. Las goryoyis más lindas de la tía. Cachetes para mi”, escribió Martina en la publicación de su hermana y madre de sus tres sobrinos. Fueron ´parte de los comentarios más destacados en esta publicación de la cantante colombiana.

