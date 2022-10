Abel Villa muestra el amigo canino que hizo durante las grabaciones de Leandro Díaz

La producción número uno de las noches en Colombia es Leandro Díaz una bioserie que tiene encantados a los colombianos con su historia, sus personajes y toda la trama alrededor de la vida del famoso cantautor vallenato.

Esta historia protagonizada por Silvestre Dangond y Laura de León cada noche sorprende más a los televidentes, una historia en la que las emociones van por una montaña rusa, en las que la ternura, la conmoción, el amor y el drama son protagonistas, esto gracias a los actores de primera que hacen parte del elenco de Leandro Díaz.

Aunque, las actuaciones de Silvestre, Laura, Jair Romero, Daniela Tapia, Aida Bossa, Diego Vásquez, Mario Espitia y todo el elenco son motivo de aplausos y reconocimientos en redes, los nuevos y jóvenes talentos de la producción han enamorado a todo el país.

Hablamos de Abel Villa (Leandro niño) Lionel Murgas (Arturo niño) y Salvatore de la Hoz (Jaime niño) quienes personificaron a Leandro y a sus hermanos durante la niñez, unos personajes que sorprendieron y se siguen robando todos los elogios y aplausos por parte de los televidentes en redes sociales.

Precisamente, el pequeño Abel Villa, recientemente enterneció a sus seguidores en Instagram al compartir una tierna foto junto a un canino que conoció durante las grabaciones de Leandro, al cual le dio un nombre y adoptó durante esos meses.

El joven actor compartió una publicación junto a su amigo "Virgilio" el cual según expresó en la publicación lo acompaño durante el rodaje y las grabaciones de la bioserie que tiene encantada a Colombia, el pequeño, expresó que lo extrañaba y que había sido su fiel amigo en este tiempo.

Asimismo, le pidió el favor a las personas que aún tienen contacto con el cachorro que por favor le mandaran sus saludes, lo protegieran, le dieran amor y comida, en especial, una que le encantaba al canino.

Si ven a Virgilio por ahí, me lo saludan… Es un buen amigo que me acompañó en muchos días de rodaje en el río. ¡Siempre me lo encontraba y cuando podía, lo defendía de algunas personas groseras que lo querían tratar mal! Él solo quería un poquito de amor y de vez en cuando un muslito de pollo.