El cantante música popular Pipe Bueno a través de sus redes sociales expresó la inconformidad que sintió al haber tenido que vivir por primera ve la experiencia de la cancelación de un vuelo, y es que inicialmente pese a la molestia, se veía positivo de que se solucionaría pronto y mostró el grupo de personas que iban en ese vuelo y a parte de su equipo de trabajo que viajaría con él.

Mientras pasaba el tiempo el artista paisa, les contaba a sus seguidores las razones que les dio la aerolínea para cancelar el vuelo y por su parte, los esfuerzos que estaban haciendo para poder viajar y cumplirle a su público.

Bueno mi gente por acá andamos Wilber y yo, nos bajaron del avión nos dijeron que simplemente que el avión era muy grande para la pista de Bucaramanga, nos parece como muy raro pues que una empresa que cada rato vuela a esta ciudad entonces resulta que mandaron un avión que no puede aterrizar en esa pista, eso me parece absurdo.

En 15 años de carrera musical esta es la primera vez que me pasa algo como esto nunca he quedado mal en un show y pues nada aquí estamos esperando ya lo están reprogramando que, para la madrugada, estamos mirando un vuelo privado para ver si llegamos ya pronto a Bucaramanga, obviamente es medio difícil porque a esta hora, viernes y hay que conseguir para ya y que los pilotos estén disponibles es complejo, pero les voy contando.

El cantante que le dio vida a Wilson Barrera en Te la dedico esperó hasta el último momento para poder desplazarse a la ‘Ciudad Bonita’ pero definitivamente no fue posible y expresó sus más sinceras disculpas a quiénes lo estaban esperando.

Mi gente se hizo todo lo posible esperamos todo el tiempo que fue necesario para ver si había un vuelo privado aquí en el aeropuerto… es primera vez que me pasa esto y me paree muy triste quedarle mal a mi publico que me estaba esperando allá en Bucaramanga para el concierto, aquí ya voy caminando para bajar y salir del aeropuerto espero verlos pronto.