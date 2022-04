La inexplicable situación que vivió Jhoan López, esposo de Cintia Cossio

Inexplicable. Esto fue lo que vivió estos días el reconocido influencer Jhoan López, esposo de la también creadora de contenido, Cintia Cossio, a quien por darle un abrazo y tomarse una foto con una seguidora, la pareja de esta lo amenazó con una arma fuego.

Esta fue la denuncia del generador de contenido a través de sus redes sociales, en donde contó detalle a detalle lo sucedido después de salir de un restaurante, todo al parecer en la ciudad de Medellín.

Me sentí observado cuando estaba cenando, miré y era una mujer de la mesa del al lado quien se encontraba con un señor; más adelante cuando salí del restaurante, en un semáforo, al parecer la misma mujer bajó la ventana y me pidió una foto, a lo que yo accedí

Todo parece indicar que esto (que le pidan fotos a ellos) es muy normal, pues López asegura en varias oportunidades que suele sucederle, pero nunca hasta este punto, nueva situación que lo hace pensar qué hacer cuando vuelva a pasar, pues según cuenta fue un momento muy desagradable, y más cuando se sintió intimidado por el señor.

Después de la foto, ella me pidió un abrazo, y yo no le vi problema, esto suele pasar mucho. Cuando esto pasó el señor se bajó del carro y me reclamó preguntándome: ¿Quién es usted y qué tiene con mi señora? A lo que rápidamente respondí que solo me estaba tomando una foto, que yo hago videos para redes sociales