Epa Colombia afirma que ya no le duelen las críticas contra sus productos

Una de las actividades económicas más reconocidas de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, es su venta de productos de belleza, sin embargo, últimamente en las redes sociales, han sido varias las críticas contra la influenciadora, pero sobre todo contra sus productos, pues muchos cuestionan su calidad, el precio y el daño que supuestamente le hace al cabello de las personas, pues en varias oportunidades las usuarias han dicho que las keratinas de Epa Colombia les ha producido caída del cabello.

Y parece que las críticas cada vez son más fuertes, razón por la que en varias oportunidades la empresaria se ha pronunciado y nuevamente a través de sus redes sociales se pronunció sobre las críticas que recibe en las redes.

En su cuenta oficial de Instagram, Epa Colombia reveló que a ella le escriben mil cosas acerca de su producto, pero que los internautas solo hablan de sus keratinas y no de otras que hay en el mercado, además aseguró que ya no le duele las duras críticas que recibe.

“Amiga yo te voy a decir una cosa, a mí ya ni me duele esos comentarios que dicen ‘ay me están dejando calva, tu producto no la da’ y mil cosas que tú no te alcanzas a imaginar, pero claro que no va a hablar de otras queratinas”, dice Epa Colombia en una de sus historias.