Aida Victoria reveló que no la dejaron subir a una carroza en el Carnaval de Barranquilla

El pasado 26 de marzo se llevo a cabo el Carnaval de Barranquilla con el inicio de la Batalla de Flores, la reconocida influencer Aida Victoria Merlano iba a participar, pero vivió un momento poco agradable, pues le dijeron que no podía participar.

En la celebraciones pasadas del carnaval, le pasó algo similar a la barranquillera Andrea Valdiri.

En esta ocasión, a quien le tocó vivir la situación fue a Aida Victoria, hija de la exsenadora Aída Merlano. A la barranquillera le prohibieron participar en el Carnaval de Barranquilla y ella misma fue quien aseguró que por "rosca" no la dejaron subir a la carroza.

Pero ella no se quedó de brazos cruzados y a escondidas se metió al desfile de la Batalla de Flores, caminando y con el micrófono reveló:

"Me hicieron una rosca tremenda para no dejarme montar en mi carroza, entonces yo dije, así sea a pie me bailo la Batalla de las Flores", dijo Aida.

Aida Victoria estuvo escondida en una carroza durante dos horas, disfrazada para que no se dieran cuenta de su presencia.

Luego de la celebración, por medio de sus historias de Instagram, la barranquillera contó lo que ocurrió.

Por último, Aida no se quedó con la espinita e hizo todo lo posible para desfilar en la Batalla de Flores.

"Tú no sabes todo lo que esa gente se burló y decían que yo estaba loca si creía que me iban a dejar salir. No iba a llorar, me puse mi traje, me maquillé y para allá me fui, obviamente a escondidas"