Pautips reveló cuáles son las 10 cosas que la hacen sentir más poderosa y fuerte

La influenciadora Pautips reveló a sus millones de fanáticos cuáles son esas cosas que la hacen sentir fuerte.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven compartió un video en el que narró las situaciones que la hacen sentirse plena.

En la grabación enumeró cada uno de ellos y aprovechó para enseñar algunas imágenes de cómo lo vive ella.

¿Cuáles son esas 10 cosas?

“Levantar pesas y hacer ejercicio porque amo mi cuerpo y no porque lo odie. Leer la Biblia y entender la palabra de Dios, así como entrar en oración. Una buena corrida libera muchas endorfinas y me hace sentir genial. Tener una práctica de gratitud en las mañanas y en las tardes, donde agradezco y soy consciente de cada cosa que tengo y lo que quiero lograr. Hacer feliz a alguien así sea por unos minutos y sentir eso en mi corazón. Tener pequeñas metas y cumplir tu palabra. Arreglarme y sentirme bonita me hace sentir bichota y empoderada. Hacer grounding o pasar tiempo en la naturaleza es de las mejores formas de conectar con Dios. Un abrazo con amor te resetea el alma y te alegra el día. Jugar con tu mascota y llenarla de muchos besos”, aseguró.

Además, dio una adicional agregando:

“Escuchar música que me libere el alma y cantarla a puro pulmón”.

Asimismo, preguntó a sus millones de admiradores cuáles son las cosas que a ellos los hace sentir bien.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de halagos por sus recomendaciones y saludables hábitos.

“Qué bella Pau", "inspiras Pau", "me encantá tu video Pau. Eres tan motivadora! Besos", "Pau que linda! Inspiras", "me inspiro mucho", "¡Disfrutar la vida, cada instante!", "motivas mucho", "genia", "me inspira muchísimo tu reel porque esas cosas buenas de la vida son las que nos dan ganas de seguir cada día con más ganas", "me encantó el vídeo. Eres una gran inspiración", "sobre todo la buena corrida", "hermosa Pau!!! Te he visto en muchas facetas de tu vida y esta en especial me encanta, se nota la presencia de Dios en tu vida", "Me encantaaaa, gracias Pau por cada día mostrarnos que si se puede ser una mejor persona y poder conectar con uno mismo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

