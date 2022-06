“he perdido gran parte de la emoción”: Woody Allen podría retirarse del cine

"He perdido gran parte de la emoción", dijo el director Woody Allen este martes en una inusual entrevista con el actor Alec Baldwid, en la que comentó que su próxima película, que rodará en París, podría ser la última.

Allen, de 86 años, conversó con Baldwin durante más de media hora en una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram.

Durante la entrevista, el director manifestó que la industria cinematográfica ha ido cambiando a tal punto de quitarle la emoción. De hecho, atribuyó su decisión a la tranquilidad que le brindó el aislamiento durante la pandemia por Covid-19.

"Probablemente haré esta película más, pero he perdido gran parte de la emoción, porque no tiene el mismo efecto cinematográfico, no es como cuando comencé a filmar", dijo el director de "Manhattan", "Annie Hall" y "A Roma con amor".