Vin Diesel contó que un personaje principal fue excluido de Rápidos y Furiosos 10

El actor Vin Diesel confesó a sus millones de seguidores que uno de los personajes principales de la famosa franquicia de “Rápidos y Furiosos” fue excluido inicialmente del guion, pero gracias a que sus seguidores le han pedido su aparición, fue nuevamente incluido.

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 79 millones de seguidores, compartió una fotografía donde se le ve abrazando a los actores Paul Walker y Jordana Brewster.

Con dicha instantánea aprovecha para sincerarse con sus fanáticos sobre la cinta, que ya se comenzó a rodar.

“Sí, tu opinión siempre ha importado. Cuando llegó el guion de F10, excluyó a Mia Toretto... Alguien a quien le he atribuido la hermandad de Dom y Brian... Estaba tan decepcionado que no podía ver cómo podía continuar... Después de todo, no iba a hacer otro ayuno a menos que Brian estuviera de regreso en Cuatro...

No, no necesito recordarte las peticiones que enviaste al estudio para el regreso de Letty al final de FIve. Nota al margen, nunca creerás quién corrigió el papel tan importante de Mia... mi hija, el Ángel Alfa, quien le dijo al director de manera muy clara y honesta "¡NO MIA NO FAST 10!" ja ja. La ironía, es que el día que nació yo estaba filmando con Jordanna y Pablo y fue a Jordanna a quien primero le dije… profundo ¿no?

No pasa un día en el que no quiera retroceder en el tiempo, disuadir a Pablo de regresar a Los Ángeles ese fin de semana de acción de gracias... cada película de Fast que hago debe, en esencia, honrar a mi hermano Pablo. En el mundo real, siempre cuidaré de su familia, porque en el mundo real él es familia. Cuando su hija me pidió que la acompañara a la isla... lloré, y luego lo hice con orgullo y honor... cuando su madre me pidió que trajera a Brian de vuelta a la pantalla... bueno, no tengo que decirte cómo. en serio lo tomo.

Fast nunca podría haber estado aquí sin el profundo amor y la hermandad entre Dom y Brian, establecida en 2001. Sí, estoy hablando demasiado, pero maldita sea, la vida es corta y tu comentario me conmovió y tocó una cuerda. Gracias por creer en mí, en nosotros… No descansaré hasta enorgullecerte a ti, a él… y al universo.

Todo mi amor, siempre”, escribió en la descripción de la publicación.