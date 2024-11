Vicky Berrío explicó en MasterChef Celebrity por qué conoció la tusa a los 7 años.

Se llevó a cabo un nuevo reto en MasterChef Celebrity Colombia. A los participantes les correspondió preparar un plato relacionado con un refrán, de modo que una de las recetas que más llamó el interés fue el de la comediante Vicky Berrío.

Resulta que a la cómica participante de MasterChef le salió el refrán "cuando se nace para tamal, del cielo le caen las hojas" y fue la última en pasar al atril con los jurados chefs Adria Marina, Nicolás de Zubiría y Jorge Rauch.

Vicky Berrío presentó un envuelto, pero este tenía decoraciones con flores y más, lo que hizo que varias celebridades calificaran que el plato se veía muy bonito.

No obstante, llamó la atención el hecho de que la también actriz de profesión preguntó a todos sus compañeros a qué edad conocieron la tusa, entendida como decepción amorosa, mucho concordaron que entre los 14 a 15 años pasaron por el amargo momento de amor.

Sin embargo, resulta que Berrío sorprendió al comunicar que ella conoció la tusa a los 7 años, algo completamente inusual. Después de esto compartió la explicación y remarcó que lo de ella no fue una tusa amorosa, sino algo diferente.

"Este plato se llama la tusa. Este plato me recuerda de verdad mucho a mi padre y a nuestros sembrados de maíz en la finca. Mi papá era un gran sembrador de maíz, entonces, yo iba y mientras él sembraba otra persona recogía y me ponía a mí a desgranar la mazorca, entonces, yo chiquita, me quedé con la hoja en la mano y le pregunté '¿pá, qué es eso?', y me respondió: esa es la tusa. Y conocí la tusa a los 7 años", fue la historia de vida de Vicky Berrío.