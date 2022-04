Valerie Domínguez y su particular duda sobre la lactancia

La bella actriz no pierde oportunidad para mostrar y presumir su excelente estado de forma, tras ser mamá hace menos de un año de su primer hijo, Thiago Echeverri Domínguez, su cuerpo está intacto gracias a los cuidados, dieta y ejercicios hechos por la bella modelo.

La actriz junto a su esposo el modelo, Juan David El Pollo Echeverri, han disfrutado de esta etapa de papás primerizos al máximo, pues no paran de compartir contenido de su hijo en redes sociales, desde su crecimiento normal, hasta cada acción que va dando el bebé. Es tanto el contenido que les gusta compartir, que hasta ya Thiago posee una cuenta oficial de Instagram, en la cual ya tiene más de 88.000 seguidores, cuenta que es administrada por Valerie y Juan David, pero su hijo es el protagonista 100%.

La actriz se ha capacitado para estar preparada para la etapa de maternidad, pues, sabe que es el reto más grande de su vida, sin embargo, se ha decidido por disfrutar este proceso y aprender de los errores, que sin duda le dejarán una gran enseñanza.

La también presentadora tenía una duda, que decidió compartirla e indagarla con sus más de 2,800,000 de seguidores, para encontrar entre las múltiples mamás experimentadas o también primerizas que la siguen, una respuesta u orientación a su duda.

La actriz de la novela Te la dedico, evidenció que su bebé disfruta de la leche materna, algo que no está mal, pero que, en ocasiones ya es bastante seguido que intenta o pide ser amamantado por su mamá, algo que Valerie no sabe si es correcto o de pronto está cayendo en algún error que pueda afectar a su pollito.

Mi Vale es decisión de los dos, pregúntale al pediatra! Yo la verdad hubiese querido darle más, pero a los 7 meses ya no me salió nada más... Así que Dante, al no salirle nada el mismo lo dejó jajaja.

Hasta que tu quieras. La OMS lo recomienda hasta los dos años. Al fin y al cabo tu decides.

Es decisión totalmente de los dos, ve hablándole. Yo Le di a mi bb hasta los 2 pasados. Igual aunque ya no tome, él las seguirá buscando.

Yo lo hice por 2 años a cada uno de mis hijos. Creo que entre 1 año y medio debería de ser la edad adecuada. Se hacen grandes y es cansado. Pero los protege de muchas cosas darles leche materna. Así que cuando te sientas lista ese será el tiempo correcto.