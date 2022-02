Te la dedico hoy: Luisa pondrá en riesgo el trabajo de Adriana

Un incómodo encuentro se vivió entre Lourdes, Rosa (Marcela Gallego), Alfredo (Álvaro Bayona) y Adriana (Diana Hoyos) en el que todos tuvieron una extraña conversación y Diana terminó invitando a Lourdes y Alfredo a su baby shower, sin embargo, Rosa comenzó a mover los hilos para que su hija desconfíe de Alfredo.

Por otra parte, Wilson (Pipe Bueno) inició a trabajar como mariachi, pero cuando se dirigía a cantar, tuvo un enfrentamiento con dos pasajeros de un bus, que afortunadamente no le afectó, logrando llegar a lugar donde finalmente hizo su presentación.

Pero en el capítulo de esta noche de Te la Dedico, Adriana le preguntará a Wilson si en verdad él está trabajando como mariachi y él responderá que lo hace para tener más dinero para ella y el bebé que vienen en camino, pero esta respuesta provocará que nuevamente ellos discutan.

Además, Claudia (Luna Baxter) continuará con su plan de arruinar el proyecto musical de Adriana, así que estará encima de ella cuando ella está grabando, logrando ponerla nerviosa, así que Henry (Andrés Suárez) le pedirá que se concentre para no cometer errores para no permitir que Claudia se salga con la suya.

Pero Adriana tendrá otro problema, pues Luisa se dejó llevar por sus amigos y terminó nuevamente consumiendo alcohol, y esto afectará el trabajo de Adriana, que no tendrá de otra que advertirle a Luisa que no tome más si no quiere quedarse sin trabajo.

