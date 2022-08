Subastarán el Aston Martin y otros objetos de James Bond

Si hablamos de una de las franquicias más importantes en el mundo del cine tenemos que mencionar la saga de James Bond, una franquicia británica que es catalogada como la serie continua de películas más larga en la historia del cine, tras haber iniciado su producción desde 1962 hasta ahora.

Precisamente en septiembre esta reconocida franquicia cumple 60 años, en las que ha emocionado a múltiples generaciones con las aventuras del agente secreto James Bond (interpretado por ocho actores), en donde películas como "Goldfinger"; "For your eyes only"; "GoldenEye"; "Die another day"; "Casino Royale" y "No time to die" han quedado para la historia.

Por eso, su aniversario 60 no va a pasar por desapercibido y se llevarán a cabo varios eventos y subastas en torno al cumpleaños del icónico agente secreto.

Así se celebrará el 60 aniversario de James Bond

El próximo 15 de septiembre iniciará una subasta en línea hasta el 5 de octubre Día de James Bond, sin embargo, la subasta principal en vivo se llamará "Sesenta años de James Bond" y se llevará a cabo el próximo 28 de septimebre en Londres, allí se subastarán más de 60 lotes de las 25 películas del agente secreto.

El Aston Martin de James Bond es el más codiciado de la subasta

Uno de los lotes que acaparará las miradas de todos los asistentes será el del icónico Aston Martin DB5 perteneciente a la película "007 contra Goldfinger" de 1964 y cuyo valor estimado es de 2 millones de libras que a día de hoy equivalen a 10,472,102,008 de pesos colombianos.

Este vehículo que estará en la subasta pertenece a una de las ocho réplicas creadas para la película "No time to die" estrenada en 2021 y protagonizada por el actor británico Daniel Craig.

Asimismo, durante este gran evento se subastarán otros artículos exclusivos y hasta recorridos por lugares icónicos, como un viaje de cinco noches en la Villa Fleming de Jamaica, donde Ian Fleming escribió los catorce libros de James Bond, también se subastará un huevo bañado en oro con incrustaciones de Swarovski y otro de los objetos más apetecidos será el esmoquin firmado por Timothy Dalton de "Licence to Kill".

Cabe resaltar que el dinero recaudado durante este evento será distribuido en más de 40 organizaciones benéficas. Por otro lado, la cuenta oficial de Twitter de esta franquicia ha estado compartiendo clips e imágenes en torno a este gran evento.

Un hombre y su coche. Desde CASINO ROYALE hasta NO TIME TO DIE, Bond nunca ha estado lejos del Aston Martin DB5...

