Lanzan tráiler de She-Hulk nueva serie de Marvel

Marvel Studios nos dejó de nuevo el tráiler de otra super apuesta para seguir llevándonos por la fase 2 del MCU y que nos traerá una fascinante historia de Jennifer Walters, una abogada que tendrá los poderes específicos del recordado Bruce Banner, Hulk y que ahora será una nueva super héroe que muchos amarán en el universo cinematográfico de Marvel.

No dejes de ver: Importante personaje de Guardianes de la Galaxia se despide de Marvel

En el adelanto se ve cómo el popular personaje de Bruce intenta ayudar a su familiar a controlar esos poderes tan especiales que se detonan con sus estados de ánimo y que de golpe la harían transformar.

La mujer entra en un conflicto interno pues, al parecer quiere ser alguien normal y quiere seguir con su vida como abogada. No obstante, la vida habitual desaparecerá y lo inevitable llegará al verse como una increíble mujer de color verde que estará en la boca de todos.

Dónde y cuando ver ‘She-Hulk’

La increíble mujer llegará interpretada por la actriz Tatiana Maslany, esta serie contra con 10 episodios y estaría disponible en Disney+ de forma exclusiva desde este 17 de agosto.

El cast por supuesto será ganador en su totalidad pues tendrá de nuevo a actores de la talla de Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/la Abominación y Benedict Wong como Wong, entre otros, por lo que muchos estarán pegados a la pantalla de la plataforma para ver esta producción que se ve dinámica, llena de emociones y sobre todo esa historia divertida y encantadora a la que siempre nos ha sometido Hulk.

La serie parece estar inspirada en los cómics recientes de este personaje que se debate entre abogados y esa dualidad de la protagonista, recordemos que esta apuesta está inspirada en los cómics de She-Hulk de 1980. El poster oficial está inspirado precisamente en esa referencia en donde se ve la pierna de una mujer que a juzgar por su ajuar está preparada para un juicio y está subiendo las escaleras por supuesto transformada en la heroína de la que pronto nadie se olvidará.

¿Qué series de Marvel ver en Disney+?

También puedes seguir disfrutando de estas series en Disney Plus: Loki, "What If...?", Moon Knight, WandaVision y muchas más.