Rigo consigue permiso para ir a la fiesta de Michelle, pero con dos condiciones

Michelle, la hija de los prestigiosos empresarios don Pedro y doña Silvia de Durango, así como el amor de los ojos de Rigo, está próxima a graduarse y su mamá le está organizando una fiesta por todo lo alto, ya que a la joven le fue muy bien en el colegio y próximamente estudiará Administración de empresas en la universidad.

Como Michelle se ha hecho tan amiga de Rigo últimamente, teniendo en cuenta que le encanta el sentido del humor del joven, decidió invitarlo a su fiesta incluso sabiendo que a su papá no le gusta para nada la idea, pues considera que el joven Urán no es digno de su hija y no debería estar cerca de ella.

Pero el papá de Michelle no es el único que se opone a esta relación y, por ende, a que Rigo vaya a la fiesta, sino que la mamá del ciclista también está en desacuerdo, pues considera que el hecho de que su hijo esté tan ilusionado con esa mujer le va a hacer mucho daño y quiere evitarlo.

Don Rigoberto Urán le ayuda a su hijo Rigo para que su mamá le dé el permiso

Así pues, Rigo le pidió ayuda a su papá para convencer a su mamá de que lo deje ir y don Rigoberto se ha prestado para esto únicamente porque considera que es la única forma de convencer a su hijo de que practique ciclismo.

Las condiciones para que Rigo vaya a la fiesta de Michelle

Ahora bien, como la situación en Urrao y sus alrededores está tan peligrosa por los grupos ilegales y sus papás ya no dejan que Rigo trabaje en la chiva de su tío, don Rigoberto Urán vio la oportunidad perfecta para convencer a su esposa de que su hijo se debe distraer en la fiesta de Michelle y con el ciclismo.

Es así como Rigo logra el permiso de su mamá para ir a la fiesta de Michelle, pero con dos condiciones: que pase el examen de cálculo y que practique con el equipo de ciclismo.

