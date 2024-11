Juan Pablo Llano se marea y no da más en MasterChef Celebrity: "la peor tortura"

Se dio inicio a la continuidad de la segunda etapa del reto de campo con el top 9 de MasterChef Celebrity Colombia. Desde que comenzó el juego de cocina, hubo un factor que truncó uno que otro proceso y fue la temperatura.

Lo anterior porque en la base militar de Tolemaida el sol estaba potente, siendo esta una condición con la que las celebridades tuvieron que lidiar. En consecuencia, el clima empezó a hacer efecto en los participantes, siendo uno de ellos el simpático actor Juan Pablo Llano.

¿Qué le sucedió a Juan Pablo Llano en medio del reto de campo MasterChef Celebrity?

Junto a Juan Pablo, Jacques Toukhmanian y la chef Adria Marina conformaron el equipo de color verde. Entonces, una de las decisiones que se tomó en grupo fue la de utilizar la parrilla, sin esperar que esta les afectaría en pleno reto.

Las celebridades cocinaron a nada más y nado menos que 38 grados centígrados, fue cuando Juan Pablo Llano aseguró sentirse "reventado" y calificó como "absurdo" el reto de MasterChef. Sin embargo, luego de esto vinieron los estragos.

¿Por qué Juan Pablo Llano no daba más en reto de campo MasterChef Celebrity Colombia?

Resulta que Juan Pablo tomó la responsabilidad de encargarse de la parrilla y eso implicaba estar de un lado para el otro, razón por la que se mareó hasta el punto en el que no se sabía si podía seguir cocinando. Ante esto, su colega Jacko no dudó en resaltar el valor de Llano.

"Mis respetos, ¡qué varón!, porque eso de estar allá con esos humos, yo me rendí. Eso de estar en la parrilla me parece la peor tortura que se puede vivir en estos retos", confesó Jacques Toukhmanian en MasterChef Celebrity.

De hecho, era tanto el calor que hacía que en un momento Juan Pablo expresó que ya no daba más para continuar, aunque luego vino la ayuda de la chef Adria Marina.

En esta oportunidad, la situación estuvo más álgida de lo común; no solo por el clima, sino por la cantidad, porque cada grupo debe preparar 100 platos para los militares. Finalmente, no hubo celebridad de MasterChef que no calificara como "difícil" el reto de campo en Tolemaida.

