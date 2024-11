MasterChef Celebrity: alguno de estos participantes será el próximo eliminado.

Se presentó el capítulo 102 de MasterChef Celebrity Colombia y con este se definió a los participantes que subieron al balcón y los que van directo a reto de eliminación.

Lo anterior se dio por cuenta de un reto en el que a los participantes les tocó preparar postres, unas de las recetas que suelen ser el talón de Aquiles para más de uno porque el dulce no es el fuerte de todos. De hecho, al top 10 se les preguntó qué querían hacer a la fija y la mayoría contestó que un plato sal.

¿Qué pasó en el capítulo 102 de MasterChef Celebrity Colombia?

No obstante, eso no sucedió y a todos les correspondió conquistar el paladar de los chefs con dulce. En dicho capítulo, Caterine Ibargüen no tenía una idea clara y resultó destacando, Cony Camelo confesó que no creía que fuese a ganar puntos y a Paola Rey le pidieron más de lo que tiene acostumbrados a los jueces.

Asimismo, ocurrió que la comediante Vicky Berrío se 'engalletó' con un postre que no convenció a los chefs y eso hizo que bajara su energía. Entre tanto, la periodista Dominica Duque fue la sorpresa de la noche, ya que les fue muy bien con su postre, especialmente porque perfeccionó la técnica de helado; la locutora dijo "téngame miedo".

¿Quiénes van a reto de eliminación de MasterChef Celebrity Colombia?

Al resto de celebridades les fue medianamente bien, pero lo cierto es que decisión final es lo que cuenta y fue cuando Jorge Rausch, Adria Marina y Nicolás de Zubiría remarcaron que las ganadoras del último reto para sumar puntos fueron: Dominica Duque, Carolina Cuervo y Martina La Peligrosa.

Como en esta oportunidad otorgaron más puntos, las anteriores tres mujeres de MasterChef fueron las que subieron al balcón y eso significó que ya pertenecen al top 9.

Por lo tanto, entre Juan Pablo Llano, Jacques Toukhmanian, Caterine Ibargüen, Cony Camelo, Paola Rey, Vicky Berrío y Nina Caicedo se encuentra la celebridad que le tendrá que decir adiós definitivamente al formato culinario del Canal RCN.

